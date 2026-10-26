Si l’ac­cent a forcé­ment été mis sur la joie et le soula­ge­ment lors de la confé­rence de presse de Lorenzo Musetti suite à son titre sur le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, son premier depuis quatre ans, nous n’avons pas pu résister à lui poser une ques­tion sur Stan Wawrinka, qui prendra sa retraite cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle.

Et en tant que digne héri­tier et repré­sen­tant du revers à une main, l’Italien nous a livré une réponse pleine de respect et d’ad­mi­ra­tion pour son aîné.



« C’est une inspi­ra­tion pour moi. J’ai toujours regardé Stan comme l’un des rois du revers à une main. J’ai remporté ma première victoire ATP contre lui, à Rome. C’était un honneur de gagner et de partager le court avec lui. C’est triste de voir certains joueurs prendre leur retraite, mais c’est quelque chose qu’on doit prévoir dans les dernières années d’une carrière. Il est l’un des joueurs les plus passionnés que j’ai rencon­trés sur le circuit. Je suis très heureux pour lui et je lui souhaite la meilleure fin de carrière possible à Bâle », a déclaré Musetti en confé­rence de presse à Lyon.

De votre envoyé spécial.