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Le magni­fique hommage de Lorenzo Musetti pour la fin de carrière de Stan Wawrinka : « C’est triste de le voir prendre sa retraite. Il est l’un des joueurs les plus passionnés que j’ai rencon­trés sur le circuit »

Par
Thomas S
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Si l’ac­cent a forcé­ment été mis sur la joie et le soula­ge­ment lors de la confé­rence de presse de Lorenzo Musetti suite à son titre sur le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, son premier depuis quatre ans, nous n’avons pas pu résister à lui poser une ques­tion sur Stan Wawrinka, qui prendra sa retraite cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle. 

Et en tant que digne héri­tier et repré­sen­tant du revers à une main, l’Italien nous a livré une réponse pleine de respect et d’ad­mi­ra­tion pour son aîné. 


« C’est une inspi­ra­tion pour moi. J’ai toujours regardé Stan comme l’un des rois du revers à une main. J’ai remporté ma première victoire ATP contre lui, à Rome. C’était un honneur de gagner et de partager le court avec lui. C’est triste de voir certains joueurs prendre leur retraite, mais c’est quelque chose qu’on doit prévoir dans les dernières années d’une carrière. Il est l’un des joueurs les plus passionnés que j’ai rencon­trés sur le circuit. Je suis très heureux pour lui et je lui souhaite la meilleure fin de carrière possible à Bâle », a déclaré Musetti en confé­rence de presse à Lyon. 

De votre envoyé spécial. 

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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