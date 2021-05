Depuis ce mercredi 19 mai, la France entre progres­si­ve­ment dans un assou­plis­se­ment des restric­tions sani­taires jusqu’au 30 juin. Depuis ce matin donc, les évène­ments spor­tifs en exté­rieur peuvent accueillir des fans avec une jauge à respecter.

Pour l’Open Parc Auvergne Rhône‐Alpes, qui a lieu au parc de la Tête d’Or, 300 spec­ta­teurs sont auto­risés par jour à venir encou­rager les Sinner, Karatsev, Musetti et autres Tsitsipas et Thiem. L’attente était inter­mi­nable et on peut affirmer sans hésiter que le retour de l’hu­main fait beau­coup de bien.