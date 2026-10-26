C’était une anomalie. Lorenzo Musetti n’avait plus remporté de titre depuis quatre ans.

L’Italien a mis fin à cette longue disette en battant Taylor Fritz en finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, après deux énormes combats en quarts et en demies contre Luca Van Assche et Flavio Cobolli.

« Mon dernier titre remon­tait à quatre ans, à Naples, en 2022. C’était le même mois de l’année. Cela a été quatre ans de frus­tra­tion. J’ai du perdu sept finales dont cinq où j’ai servi pour le match. Cela fait partie de ma progres­sion, mais je suis heureux parce que je n’ai pas arrête de croire en moi, même si cette année n’a pas été la meilleure année en termes de résul­tats et de clas­se­ment. Mais il est certain que briser cette série était vrai­ment la chose la plus impor­tante à faire », s’est réjoui l’Italien en confé­rence de presse à Lyon après son sacre.

À 24 ans il compte désor­mais 3 titres sur le circuit principal.