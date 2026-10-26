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L’immense soula­ge­ment de Lorenzo Musetti : « Cela a été quatre ans de frus­tra­tion. Il est certain que briser cette série était vrai­ment la chose la plus impor­tante à faire »

Par
Baptiste Mulatier
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

C’était une anomalie. Lorenzo Musetti n’avait plus remporté de titre depuis quatre ans.

L’Italien a mis fin à cette longue disette en battant Taylor Fritz en finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, après deux énormes combats en quarts et en demies contre Luca Van Assche et Flavio Cobolli.

« Mon dernier titre remon­tait à quatre ans, à Naples, en 2022. C’était le même mois de l’année. Cela a été quatre ans de frus­tra­tion. J’ai du perdu sept finales dont cinq où j’ai servi pour le match. Cela fait partie de ma progres­sion, mais je suis heureux parce que je n’ai pas arrête de croire en moi, même si cette année n’a pas été la meilleure année en termes de résul­tats et de clas­se­ment. Mais il est certain que briser cette série était vrai­ment la chose la plus impor­tante à faire », s’est réjoui l’Italien en confé­rence de presse à Lyon après son sacre.

À 24 ans il compte désor­mais 3 titres sur le circuit principal. 

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 09:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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