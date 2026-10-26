C’était une anomalie. Lorenzo Musetti n’avait plus remporté de titre depuis quatre ans.
L’Italien a mis fin à cette longue disette en battant Taylor Fritz en finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, après deux énormes combats en quarts et en demies contre Luca Van Assche et Flavio Cobolli.
« Mon dernier titre remontait à quatre ans, à Naples, en 2022. C’était le même mois de l’année. Cela a été quatre ans de frustration. J’ai du perdu sept finales dont cinq où j’ai servi pour le match. Cela fait partie de ma progression, mais je suis heureux parce que je n’ai pas arrête de croire en moi, même si cette année n’a pas été la meilleure année en termes de résultats et de classement. Mais il est certain que briser cette série était vraiment la chose la plus importante à faire », s’est réjoui l’Italien en conférence de presse à Lyon après son sacre.
À 24 ans il compte désormais 3 titres sur le circuit principal.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.