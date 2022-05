Alors que la cinquième édition de l’ATP 250 de Lyon se dérou­lera du 16 au 22 mai au Parc de la Tête d’Or, l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment vient de dévoiler l’in­té­gra­lité des ses wild cards pour le tableau prin­cipal ainsi que pour les qualifications.

Et sans surprise, Jo‐Wilfried Tsonga, créa­teur du tournoi et lauréat de la première édition en 2017, a été logi­que­ment invité alors qu’il dispu­tera l’avant dernier tournoi de sa carrière. Ugo Gaston et Lucas Pouille accom­pagnent le Manceau dans le tableau prin­cipal tandis que Gilles Simon et Grégoire Barrere ont été choisis pour inté­grer le tableau des qualifications.

Le clan trico­lore sera donc très bien repré­senté dans la capi­tale des Gaules.