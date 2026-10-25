« Taylor, merci pour tes mots. Tu es un joueur que j’ai toujours regardé avec admiration pour ta consistance et tes excellents résultats depuis plusieurs années. Je sais que tu cherches à te qualifier pour le Masters, et comme je te l’ai dit au filet, j’espère que tu réussiras. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.