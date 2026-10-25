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Lorenzo Musetti à Taylor Fritz après l’avoir battu en finale : « Je sais que tu cherches à te quali­fier pour le Masters, et comme je te l’ai dit au filet, j’es­père que tu réussiras »

Par
Thomas S
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Comme à l’oc­ca­sion de chaque céré­monie de remise des prix sur le circuit ATP, les joueurs sont invités à s’ex­primer où ils commencent géné­ra­le­ment par féli­citer leurs adver­saire du jour. 

Cette première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes n’a pas échappé à cette tradi­tion avec des jolis mots du fina­liste, Taylor Fritz, pour le vain­queur, Lorenzo Musetti. Ce dernier, visi­ble­ment touché, a tenu à lui rendre la pareille. 

« Taylor, merci pour tes mots. Tu es un joueur que j’ai toujours regardé avec admi­ra­tion pour ta consis­tance et tes excel­lents résul­tats depuis plusieurs années. Je sais que tu cherches à te quali­fier pour le Masters, et comme je te l’ai dit au filet, j’es­père que tu réus­siras. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 17:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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