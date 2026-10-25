Comme à l’oc­ca­sion de chaque céré­monie de remise des prix sur le circuit ATP, les joueurs sont invités à s’ex­primer où ils commencent géné­ra­le­ment par féli­citer leurs adver­saire du jour.

Cette première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes n’a pas échappé à cette tradi­tion avec des jolis mots du fina­liste, Taylor Fritz, pour le vain­queur, Lorenzo Musetti. Ce dernier, visi­ble­ment touché, a tenu à lui rendre la pareille.

« Taylor, merci pour tes mots. Tu es un joueur que j’ai toujours regardé avec admi­ra­tion pour ta consis­tance et tes excel­lents résul­tats depuis plusieurs années. Je sais que tu cherches à te quali­fier pour le Masters, et comme je te l’ai dit au filet, j’es­père que tu réus­siras. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. »