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Lorenzo Musetti, après avoir sauvé quatre balles de match contre son meilleur ami : « Je sais à quel point ce match était impor­tant pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Les amis italiens Lorenzo Musetti et Flavio Cobolli s’af­fron­taient pour la deuxième fois sur le circuit prin­cipal après l’abandon du deuxième à l’US Open en 2025.

En demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, l’ATP 250 de Lyon, c’est encore Musetti qui a eu le dernier mot, après avoir sauvé quatre balles de match dans le troi­sième set (4−6, 6–2, 7–5).

« C’est vrai­ment diffi­cile de jouer contre un ami comme Flavio. Je sais à quel point ce match était impor­tant pour lui. Mais de la même manière, comme je n’ai pas disputé beau­coup de tour­nois, avoir la chance d’atteindre une finale et de retrouver la forme, ça compte énor­mé­ment pour moi. Je me suis battu jusqu’au bout. Nous méri­tions proba­ble­ment tous les deux de gagner », a réagi Musetti sur le court après sa victoire. 

Il sait que son compa­triote vise une place au Masters, qui aura lieu à Turin du 15 au 22 novembre. 5e à la Race, Cobolli reste néan­moins très posi­tionné pour se qualifier. 

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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