Les amis italiens Lorenzo Musetti et Flavio Cobolli s’affrontaient pour la deuxième fois sur le circuit principal après l’abandon du deuxième à l’US Open en 2025.
En demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, l’ATP 250 de Lyon, c’est encore Musetti qui a eu le dernier mot, après avoir sauvé quatre balles de match dans le troisième set (4−6, 6–2, 7–5).
« C’est vraiment difficile de jouer contre un ami comme Flavio. Je sais à quel point ce match était important pour lui. Mais de la même manière, comme je n’ai pas disputé beaucoup de tournois, avoir la chance d’atteindre une finale et de retrouver la forme, ça compte énormément pour moi. Je me suis battu jusqu’au bout. Nous méritions probablement tous les deux de gagner », a réagi Musetti sur le court après sa victoire.
Il sait que son compatriote vise une place au Masters, qui aura lieu à Turin du 15 au 22 novembre. 5e à la Race, Cobolli reste néanmoins très positionné pour se qualifier.
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 08:32