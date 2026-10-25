Les amis italiens Lorenzo Musetti et Flavio Cobolli s’af­fron­taient pour la deuxième fois sur le circuit prin­cipal après l’abandon du deuxième à l’US Open en 2025.

En demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, l’ATP 250 de Lyon, c’est encore Musetti qui a eu le dernier mot, après avoir sauvé quatre balles de match dans le troi­sième set (4−6, 6–2, 7–5).

« C’est vrai­ment diffi­cile de jouer contre un ami comme Flavio. Je sais à quel point ce match était impor­tant pour lui. Mais de la même manière, comme je n’ai pas disputé beau­coup de tour­nois, avoir la chance d’atteindre une finale et de retrouver la forme, ça compte énor­mé­ment pour moi. Je me suis battu jusqu’au bout. Nous méri­tions proba­ble­ment tous les deux de gagner », a réagi Musetti sur le court après sa victoire.

Il sait que son compa­triote vise une place au Masters, qui aura lieu à Turin du 15 au 22 novembre. 5e à la Race, Cobolli reste néan­moins très posi­tionné pour se qualifier.