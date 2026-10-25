Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
En voyant Lorenzo Musetti s’allonger sur le court central de la LDLC Arena, ce dimanche, après la balle de match remportée face à Taylor Fritz en finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, on pouvait se rendre compte de son immense soulagement.
Alors qu’il restait sur sept défaites de rang en finale sur le circuit principal et qu’il n’avait plus soulevé un trophée depuis quatre ans, l’Italien a mis fin à ce calvaire de la plus belle des manières en déployant un tennis offensif et inspiré face à un Américain parfois médusé.
Logique donc que le 26e joueur mondial insiste à la fois sur la fatigue accumulée (il a terminé son quart de finale à 1h30 du matin vendredi) et une certaine fierté lors de son passage en conférence de presse d’après match à Lyon.
« Je suis à la fois heureux et fatigué. Cela résume assez bien cette semaine. C’est un titre totalement inattendu étant donné que je n’ai pas beaucoup joué cette année et que j’ai connu des situations compliquées. Mais je pense que la clé de cette victoire, et de ce trophée, a été mon esprit combatif tout au long de la semaine. »
De votre envoyé spécial à Décines.
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 19:51