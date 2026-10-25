Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

En voyant Lorenzo Musetti s’al­longer sur le court central de la LDLC Arena, ce dimanche, après la balle de match remportée face à Taylor Fritz en finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, on pouvait se rendre compte de son immense soulagement.

Alors qu’il restait sur sept défaites de rang en finale sur le circuit prin­cipal et qu’il n’avait plus soulevé un trophée depuis quatre ans, l’Italien a mis fin à ce calvaire de la plus belle des manières en déployant un tennis offensif et inspiré face à un Américain parfois médusé.

Logique donc que le 26e joueur mondial insiste à la fois sur la fatigue accu­mulée (il a terminé son quart de finale à 1h30 du matin vendredi) et une certaine fierté lors de son passage en confé­rence de presse d’après match à Lyon.

« Je suis à la fois heureux et fatigué. Cela résume assez bien cette semaine. C’est un titre tota­le­ment inat­tendu étant donné que je n’ai pas beau­coup joué cette année et que j’ai connu des situa­tions compli­quées. Mais je pense que la clé de cette victoire, et de ce trophée, a été mon esprit combatif tout au long de la semaine. »

De votre envoyé spécial à Décines.