Gaël Monfils est annoncé à l’Open Parc de Lyon qui a lieu une semaine avant Roland‐Garros (20−27 Mai).

C’est une « belle » prise pour les orga­ni­sa­teurs qui ont su bien installer leur tournoi dans le calen­drier avec des vain­queurs souvent prestigieux.

La preuve, ce sera la 6ème édition et tous les cham­pions qui ont soulevé le trophée sont loin d’être des inconnus : Tsonga (2017), Thiem (2018), Paire (2019), Tsitsipas (2021), Norrie (2022).

OFFICIEL@Gael_Monfils confirme sa présence en 2023 ! 🔥

Le showman Français, écarté des terrains depuis Août en raison d’une bles­sure au pied, sera bien présent à Lyon. On a hâte de revoir la Monf’ sur la terre battue du Parc de la Tête d’Or. Spectacle garanti !

#OpenParc pic.twitter.com/RIgi1zF3Hk — Open Parc ARA (@OpenParcARA) March 4, 2023

On rappelle que ce tournoi est orga­nisé par l’équipe d’All In de Thierry Ascione et Jo‐Wilfried Tsonga.

Lauréat en 2017, ce sera la première fois que Jo ne viendra pas avec sa raquette sauf peut‐être pour faire une démonstration.

We Love Tennis est aussi fier d’être parte­naire de ce bel évène­ment dont on vous fera gagner des places.