394e mondial en mai 2023, Gaël Monfils est 38e un an plus tard, avec une place assurée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Lors de sa récente inter­view accordée au Guardian, où il a aussi évoqué son profes­sion­na­lisme et sa disci­pline en répon­dant à ses détrac­teurs, le Français a raconté cette période durant laquelle plus grand monde ne croyait en lui.

« Parfois, je ne vais pas mentir, je doutais un peu. Je me fais un peu vieux. Je me suis blessé. Il faut faire tout ce travail. Ce n’est pas facile de revenir ici. L’année dernière, j’étais chez moi et j’ap­pe­lais des gens : ‘Hé, tu veux travailler avec moi ?’ Ils avaient oublié que j’étais encore là et j’es­sayais de les convaincre quand ils disaient : ‘Oui, mais tu as 37 ans…’ », s’est souvenu Monfils qui affron­tera Yoshihito Nishioka ce mardi au premier tour de l’ATP 250 de Lyon.