Alors qu’il va faire son entrée en lice ce mardi à l’Open Parc de Lyon, Gaël Monfils s’est livré avec fran­chise lors d’une confé­rence de presse d’avant tournoi très dense. Comme il l’a expliqué son chal­lenge de se quali­fier pour les JO 2024 va être diffi­cile à atteindre et c’est pour cela qu’il essaye de tout réunir pour y parvenir. C’est aussi cette échéance qui lui a fait changer de staff dernièrement.

« Je voulais écrire être dernière page pour revenir à un niveau décent, c’est aussi ce qui a guidé mon choix de change de team même si avec Gunther on a fait des très bonne choses. Je sais qu’il faut faire encore plus de sacri­fice quand tu en es là où j’en suis. Quand tu es dans le top 30, tu flottes, une victoire, une défaite, tu arrives à te main­tenir à un niveau décent. Aujourd’hui, je ne suis pas dans cette posi­tion. Et je pense vrai­ment que sans cette bles­sure, j’aurai pu garder un clas­se­ment décent assez faci­le­ment. Maintenant c’est comme ça. Ce qui est surpre­nant c’est que fina­le­ment tout est neuf pour moi. je suis devenu papa, j’ai d’au­trres prio­rités et je dois me battre pour revenir dans le top 100. Pour l’ins­tant, l’idée est déjà de gagner quelques matchs »