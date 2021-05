Avec son plateau de pres­tige, l’ATP 250 de Lyon nous réserve de belles affiches dès le premier tour. C’était le cas entre deux des plus grands espoirs du circuit avec Lorenzo Musetti et Félix Auger‐Aliassime. Ce dernier, qui s’était d’ailleurs imposé face à l’Italien le mois dernier à Barcelone, partait favori d’au­tant qu’il est égale­ment fina­liste en titre au parc de la Tête d’Or.

Mais le Canadien traverse une période compli­quée malgré deux succès à Rome face à Krajinovic et au fantôme de Schwartzman. Le protégé de Toni Nadal a toujours autant de mal à se détendre et à choisir le bon coup lorsque la tension monte et cela s’est une nouvelle fois vérifié face à un joueur encore plus jeune que lui (19 ans contre 20).

Après être revenu à une manche partout puis à 4–5 dans l’ultime set alors que Musetti servait pour le match, FAA a encore craqué, enchaî­nant les fautes rapides et directes dans l’échange. Une aubaine pour le 88e mondial qui s’im­pose fina­le­ment 7–6(3), 3–6, 7–5 après 2h45 de jeu. Au prochain tour, Lorenzo retrou­vera un autre jeune espoir du circuit, l’Américain Sebastian Korda, 20 ans lui aussi.