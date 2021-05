Premier qualifié pour les quarts de finale à Lyon après une solide victoire sur Sebastian Korda (6–3, 1–6, 6–4), Lorenzo Musetti est un peu l’at­trac­tion de ce début de saison. Après avoir fait son entrée dans le top 100 suite à son excellent tournoi d’Acapulco, le jeune italien est en train tout douce­ment de confirmer les espoirs placés en lui. Aux côtés de Fabio Fognini sur le tournoi de doubles à Rome la semaine dernière, le joueur de 19 ans a déclaré passer du bon temps avec son compatriote.

« Je me suis beau­coup amusé à jouer en double avec Fabio. C’est un gars fantas­tique, on s’amuse toujours ensemble et c’est un peu mon « papa » du tennis sur le circuit. C’est vrai­ment un gars formi­dable malgré son image controversée. »