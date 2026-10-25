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Musetti met fin à une longue malé­dic­tion après son sacre contre Fritz

Par
Thomas S
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La première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes tient son vain­queur, après la finale de ce dimanche. Et c’est un magni­fique premier lauréat en la personne de Lorenzo Musetti.

Tête de série numéro 6 du tournoi, l’Italien a réalisé un match de très haut niveau pour s’offrir l’actuel 14e mondial et ex‐top 5 mondial, Taylor Fritz : 6–3, 6–4, en 1h25.

Impérial sur sa mise en jeu, notam­ment en deuxième balle (seule­ment 6 points perdus sur 19), l’actuel 26e mondial, vrai­ment pas épargné par les bles­sures cette saison, met fin, avec ce sacre, à quatre ans de disette et à une série de sept défaites d’affilée en finales.

Avec ce troi­sième titre en carrière, après Hambourg et Naples, Lorenzo prouve que lorsqu’il est en bonne santé, il fait partie des tous meilleurs joueurs de la planète. 

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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