La première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes tient son vainqueur, après la finale de ce dimanche. Et c’est un magnifique premier lauréat en la personne de Lorenzo Musetti.
Tête de série numéro 6 du tournoi, l’Italien a réalisé un match de très haut niveau pour s’offrir l’actuel 14e mondial et ex‐top 5 mondial, Taylor Fritz : 6–3, 6–4, en 1h25.
Impérial sur sa mise en jeu, notamment en deuxième balle (seulement 6 points perdus sur 19), l’actuel 26e mondial, vraiment pas épargné par les blessures cette saison, met fin, avec ce sacre, à quatre ans de disette et à une série de sept défaites d’affilée en finales.
Avec ce troisième titre en carrière, après Hambourg et Naples, Lorenzo prouve que lorsqu’il est en bonne santé, il fait partie des tous meilleurs joueurs de la planète.
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 16:16