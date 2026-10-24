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Musetti sauve quatre balles de match contre Cobolli et rejoint Fritz en finale

Par
Thomas S
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Les fans sont gâtés pour cette première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes. 

Après une semaine de très haut niveau, la finale du tableau de simple va donc opposer la tête de série numéro 2 du tournoi, Taylor Fritz, à la numéro 6, Lorenzo Musetti.

Vainqueur auto­ri­taire de son compa­triote Tommy Paul dans la première demi‐finales (6−3, 7–5, en 1h40), Taylor a été rejoint quelques heures plus tard par Lorenzo Musetti, qui s’est lui aussi offert son conci­toyen et surtout tête de série numéro 1, Flavio Cobolli, après une magni­fique rencontre : 4–6, 6–2, 7–5, en 2h30 de jeu. 

Une finale qui promet d’au­tant que le bilan des confron­ta­tions est accroché entre les deux anciens top 10 (4−3 pour Musetti). Rendez‐vous ce dimanche à partir de 14h30.

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 19:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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Préférant sacrifier des après-midis dehors avec les copains pour suivre Roland-Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C'est par l'écriture et le journalisme qu'il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.

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