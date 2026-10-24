Les fans sont gâtés pour cette première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Après une semaine de très haut niveau, la finale du tableau de simple va donc opposer la tête de série numéro 2 du tournoi, Taylor Fritz, à la numéro 6, Lorenzo Musetti.

Vainqueur auto­ri­taire de son compa­triote Tommy Paul dans la première demi‐finales (6−3, 7–5, en 1h40), Taylor a été rejoint quelques heures plus tard par Lorenzo Musetti, qui s’est lui aussi offert son conci­toyen et surtout tête de série numéro 1, Flavio Cobolli, après une magni­fique rencontre : 4–6, 6–2, 7–5, en 2h30 de jeu.

Next stop, Lyon final ! 🛬#GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/TVPyIF4DRX — ATP Tour (@atptour) October 24, 2026

Une finale qui promet d’au­tant que le bilan des confron­ta­tions est accroché entre les deux anciens top 10 (4−3 pour Musetti). Rendez‐vous ce dimanche à partir de 14h30.