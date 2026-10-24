Les fans sont gâtés pour cette première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Après une semaine de très haut niveau, la finale du tableau de simple va donc opposer la tête de série numéro 2 du tournoi, Taylor Fritz, à la numéro 6, Lorenzo Musetti.
Vainqueur autoritaire de son compatriote Tommy Paul dans la première demi‐finales (6−3, 7–5, en 1h40), Taylor a été rejoint quelques heures plus tard par Lorenzo Musetti, qui s’est lui aussi offert son concitoyen et surtout tête de série numéro 1, Flavio Cobolli, après une magnifique rencontre : 4–6, 6–2, 7–5, en 2h30 de jeu.
Next stop, Lyon final ! 🛬#GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/TVPyIF4DRX— ATP Tour (@atptour) October 24, 2026
Une finale qui promet d’autant que le bilan des confrontations est accroché entre les deux anciens top 10 (4−3 pour Musetti). Rendez‐vous ce dimanche à partir de 14h30.
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 19:22