L’Open Parc de Lyon débute ce jour avec les qualifications.

C’est la 5ème édition du tournoi qui possède un palmarès prestigieux.

Cette année le plateau n’est pas aussi punchy que les éditions précé­dentes mais le tournoi devrait encore attirer beau­coup de monde, la ville de Lyon étant une « nation » de tennis.

Il faut dire que la saison dernière le tournoi avait profité à fond de l’effet covid comme l’a souligné lors du tirage au sort Thierry Ascione auprès de nos confrères du Progrès : « L’édition 2021 avait été hors normes en raison du Covid, et nous avait permis d’avoir trois joueurs du Top 10 (Thiem, Tsitsipas, futur vain­queur, et Schwartzmann) et sept du Top 21 (Goffin, Monfils, Sinner et Auger‐Aliassime). Celle‐ci sera très dense, avec un « cut » (dernier entrant dans le tableau final) classé au soixante‐dix‐septième rang mondial. C’est un tableau assez homo­gène avec pas mal de Français et certains spécia­listes de la terre, comme Carreno Busta »

Une des attrac­tion sera forcé­ment Cameron Norrie, la tête de série 1, mais l’on attend tous avec impa­tience la perfor­mance de Gaël Monfils, inexis­tant à Madrid et qui a fait l’im­passe à Rome.