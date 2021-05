Victorieux de Schwartzman, Richie se délecte de ces moments car il a bien conscience qu’il sont rares.

Interrogé par l’Equipe, le Français, comme il nous l’a expliqué lors du grand entre­tien qu’il nous a accordé pour le N°77 de WeLoveTennis Magazine, parle surtout de plaisir et de la joie de jouer.

Et même si les enjeux sont diffé­rents aujourd’hui qu’au début de sa carrière sur le tour il ne veut pas jouer trop relâ­cher car il connait les risques liés à cette atti­tude : « J’ai regardé jouer David Ferrer en fin de carrière, il n’était pas relâché. Si tu es trop relâché, je pense que c’est fini, autant aller à la plage. Quand j’ar­ri­verai sur le court en me disant que je m’en fous, il sera temps de passer à autre chose » a explique Richard qui affron­tera Khachanov pour une place en demi‐finale.

Parmi les fameux 4 nouveaux mous­que­taires, Richard Gasquet a toujours été au final le plus timide. Peu prolixe fina­le­ment en dehors du court, peu enclin à faire des déci­sions tapa­geuses ou à partager sans cesse sa vie sur les réseaux sociaux, Richard aime avant tout ce sport pour ce qu’il est et on pour ce qui l’entoure.