Battu par un Richard Gasquet tonique, le lutin argentin a perdu le fil depuis plusieurs semaines. Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, il n’y arrive plus. Lui aussi vient fina­le­ment se rajouter à la longue liste des « victimes » du Covid‐19.

« Je m’en­traîne et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour renouer avec ce que j’ai pu faire ces dernières années : gagner de nombreux matchs, être régu­lier. Cependant, je suis entré dans une vague étrange, et quand j’entre sur le terrain, très rapi­de­ment les choses ne se mettent pas en place. C’est compliqué. Je ne trouve pas de réponses sur le court. Avec des styles de joueurs diffé­rents face à moi, c’est le même refrain, je suis vite dominé. Je fais des erreurs. Je joue mal. De plus, je n’oblige pas mes rivaux à faire des choses incroyables pour me battre. Avec peu, ils y arrivent. Tout cela est de ma faute. »