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Stan Wawrinka, avant son dernier tournoi : « C’est la première chose que je vais faire, le soir même, après la fin de ma carrière »

Par
Thomas S
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Stan Wawrinka n’est clai­re­ment pas un joueur comme les autres. En plus d’être un magni­fique compé­ti­teur, le Suisse fait preuve d’une classe et d’une humi­lité qui forcent le respect partout où il passe. 

Battu ce jeudi par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, un jour après une nouvelle démons­tra­tion de rési­lience face à l’Espagnol, Martin Landaluce, 21 ans plus jeune que lui, le triple vain­queur en Grand Chelem a bien voulu révéler la première chose qu’il allait faire une fois sa retraite actée. 

« La première chose que je vais faire une fois ma carrière terminée ? Parler au public lorsque je serai sur le terrain à Bâle après mon dernier match. Sinon, je dirais que la première chose que je vais faire, le soir même, c’est ouvrir une bonne bouteille de vin », a déclaré en confé­rence de presse Stan Wawrinka qui, pour rappel, dispu­tera le dernier tournoi de son immense carrière dans trois jours à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Bâle, chez lui, en Suisse. 

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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