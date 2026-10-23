Stan Wawrinka n’est clai­re­ment pas un joueur comme les autres. En plus d’être un magni­fique compé­ti­teur, le Suisse fait preuve d’une classe et d’une humi­lité qui forcent le respect partout où il passe.

Battu ce jeudi par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, un jour après une nouvelle démons­tra­tion de rési­lience face à l’Espagnol, Martin Landaluce, 21 ans plus jeune que lui, le triple vain­queur en Grand Chelem a bien voulu révéler la première chose qu’il allait faire une fois sa retraite actée.

« La première chose que je vais faire une fois ma carrière terminée ? Parler au public lorsque je serai sur le terrain à Bâle après mon dernier match. Sinon, je dirais que la première chose que je vais faire, le soir même, c’est ouvrir une bonne bouteille de vin », a déclaré en confé­rence de presse Stan Wawrinka qui, pour rappel, dispu­tera le dernier tournoi de son immense carrière dans trois jours à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Bâle, chez lui, en Suisse.