Stan Wawrinka n’est clairement pas un joueur comme les autres. En plus d’être un magnifique compétiteur, le Suisse fait preuve d’une classe et d’une humilité qui forcent le respect partout où il passe.
Battu ce jeudi par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, un jour après une nouvelle démonstration de résilience face à l’Espagnol, Martin Landaluce, 21 ans plus jeune que lui, le triple vainqueur en Grand Chelem a bien voulu révéler la première chose qu’il allait faire une fois sa retraite actée.
« La première chose que je vais faire une fois ma carrière terminée ? Parler au public lorsque je serai sur le terrain à Bâle après mon dernier match. Sinon, je dirais que la première chose que je vais faire, le soir même, c’est ouvrir une bonne bouteille de vin », a déclaré en conférence de presse Stan Wawrinka qui, pour rappel, disputera le dernier tournoi de son immense carrière dans trois jours à l’occasion de l’ATP 500 de Bâle, chez lui, en Suisse.
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 08:08