Battu par un Lorenzo Musetti presque parfait à l’oc­ca­sion de la finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce dimanche, Taylor Fritz n’a pas hésité à recon­naître la supé­rio­rité de son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix, à Lyon.

« J’aimerais d’abord m’adresser à Lorenzo pour le féli­citer. Tu as réalisé un match incroyable et tu mérites tota­le­ment cette victoire, aujourd’hui (dimanche) », a d’abord déclaré Fritz avant de remer­cier les orga­ni­sa­teurs, Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, pour l’in­vi­ta­tion. « Je ne devais pas jouer cette semaine puis Jo et Thierry m’ont offert cette invi­ta­tion. Et je dois dire que je suis très heureux d’avoir accepté et fait le voyage jusqu’ici. j’ai vrai­ment passé une excel­lente semaine sur ce super tournoi. »