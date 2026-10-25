Battu par un Lorenzo Musetti presque parfait à l’occasion de la finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce dimanche, Taylor Fritz n’a pas hésité à reconnaître la supériorité de son adversaire lors de la cérémonie de remise des prix, à Lyon.
« J’aimerais d’abord m’adresser à Lorenzo pour le féliciter. Tu as réalisé un match incroyable et tu mérites totalement cette victoire, aujourd’hui (dimanche) », a d’abord déclaré Fritz avant de remercier les organisateurs, Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, pour l’invitation. « Je ne devais pas jouer cette semaine puis Jo et Thierry m’ont offert cette invitation. Et je dois dire que je suis très heureux d’avoir accepté et fait le voyage jusqu’ici. j’ai vraiment passé une excellente semaine sur ce super tournoi. »
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 16:44