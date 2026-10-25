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Taylor Fritz à Lorenzo Musetti après sa défaite en finale : « Tu mérites tota­le­ment cette victoire »

Par
Thomas S
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Battu par un Lorenzo Musetti presque parfait à l’oc­ca­sion de la finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce dimanche, Taylor Fritz n’a pas hésité à recon­naître la supé­rio­rité de son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix, à Lyon. 

« J’aimerais d’abord m’adresser à Lorenzo pour le féli­citer. Tu as réalisé un match incroyable et tu mérites tota­le­ment cette victoire, aujourd’hui (dimanche) », a d’abord déclaré Fritz avant de remer­cier les orga­ni­sa­teurs, Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, pour l’in­vi­ta­tion. « Je ne devais pas jouer cette semaine puis Jo et Thierry m’ont offert cette invi­ta­tion. Et je dois dire que je suis très heureux d’avoir accepté et fait le voyage jusqu’ici. j’ai vrai­ment passé une excel­lente semaine sur ce super tournoi. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 16:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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