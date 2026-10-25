Après avoir doublé son ami Tommy Paul à la Race, après l’avoir battu en demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, Taylor Fritz ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.
En conférence de presse à Lyon, où il va affronter Lorenzo Musetti en finale, l’Américain, 14e mondial, a dévoilé ses ambitions pour la fin de saison.
« Mon premier objectif est évidemment de me qualifier pour les ATP Finals, et mon objectif secondaire est simplement de terminer dans le Top 10. J’ai l’habitude de finir dans les dix premiers ces dernières années. J’aimerais bien continuer sur cette lancée. Je sais que tout va probablement se décider à Bâle et à Paris, où il y aura beaucoup de points en jeu mais un bon résultat ici aide aussi. »
Taylor Fritz est actuellement 12e dans la course au Masters, en sachant que la 9e place, actuellement occupé par Rafael Jodar, sera qualificative suite au forfait de Jannik Sinner.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.