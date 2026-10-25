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Taylor Fritz annonce la couleur avant sa finale contre Lorenzo Musetti : « J’ai ces deux objec­tifs d’ici la fin de saison »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir doublé son ami Tommy Paul à la Race, après l’avoir battu en demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, Taylor Fritz ne veut pas s’ar­rêter en si bon chemin. 

En confé­rence de presse à Lyon, où il va affronter Lorenzo Musetti en finale, l’Américain, 14e mondial, a dévoilé ses ambi­tions pour la fin de saison. 

« Mon premier objectif est évidem­ment de me quali­fier pour les ATP Finals, et mon objectif secon­daire est simple­ment de terminer dans le Top 10. J’ai l’habitude de finir dans les dix premiers ces dernières années. J’aimerais bien conti­nuer sur cette lancée. Je sais que tout va proba­ble­ment se décider à Bâle et à Paris, où il y aura beau­coup de points en jeu mais un bon résultat ici aide aussi. »

Taylor Fritz est actuel­le­ment 12e dans la course au Masters, en sachant que la 9e place, actuel­le­ment occupé par Rafael Jodar, sera quali­fi­ca­tive suite au forfait de Jannik Sinner. 

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 10:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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