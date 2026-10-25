Après avoir doublé son ami Tommy Paul à la Race, après l’avoir battu en demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, Taylor Fritz ne veut pas s’ar­rêter en si bon chemin.

En confé­rence de presse à Lyon, où il va affronter Lorenzo Musetti en finale, l’Américain, 14e mondial, a dévoilé ses ambi­tions pour la fin de saison.

« Mon premier objectif est évidem­ment de me quali­fier pour les ATP Finals, et mon objectif secon­daire est simple­ment de terminer dans le Top 10. J’ai l’habitude de finir dans les dix premiers ces dernières années. J’aimerais bien conti­nuer sur cette lancée. Je sais que tout va proba­ble­ment se décider à Bâle et à Paris, où il y aura beau­coup de points en jeu mais un bon résultat ici aide aussi. »

Taylor Fritz est actuel­le­ment 12e dans la course au Masters, en sachant que la 9e place, actuel­le­ment occupé par Rafael Jodar, sera quali­fi­ca­tive suite au forfait de Jannik Sinner.