Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
Contrairement à celui qu’il considère comme l’un de ses meilleurs potes, Taylor Fritz n’a pas passé trop de temps sur le court ce vendredi à l’occasion des quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Vainqueur de Daniel Altmaier (7−6, 6–2, en 1h30), l’Américain retrouvera donc une vielle connaissance pour une place en finale, en la personne de Tommy Paul, difficile tombeur de Corentin Moutet après 2h45 de jeu.
Interrogé sur cette septième confrontation en carrière sur le circuit principal (3−3), la tête de série numéro 2 du tournoi était partagé entre le plaisir et la crainte d’affronter son ami.
« Cela fait des années qu’on s’affronte sur le circuit et aucun de nous n’a pris l’avantage sur l’autre. C’est l’un de mes meilleurs amis, donc ça va être sympa de l’affronter, même si ce n’est jamais facile de se retrouver face à quelqu’un qu’on connait très bien », a déclaré Taylor Fritz au micro de l’ATP sur le court après la rencontre.
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 09:09