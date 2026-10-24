Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

Contrairement à celui qu’il consi­dère comme l’un de ses meilleurs potes, Taylor Fritz n’a pas passé trop de temps sur le court ce vendredi à l’oc­ca­sion des quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Vainqueur de Daniel Altmaier (7−6, 6–2, en 1h30), l’Américain retrou­vera donc une vielle connais­sance pour une place en finale, en la personne de Tommy Paul, diffi­cile tombeur de Corentin Moutet après 2h45 de jeu.

Interrogé sur cette septième confron­ta­tion en carrière sur le circuit prin­cipal (3−3), la tête de série numéro 2 du tournoi était partagé entre le plaisir et la crainte d’af­fronter son ami.

« Cela fait des années qu’on s’af­fronte sur le circuit et aucun de nous n’a pris l’avan­tage sur l’autre. C’est l’un de mes meilleurs amis, donc ça va être sympa de l’af­fronter, même si ce n’est jamais facile de se retrouver face à quel­qu’un qu’on connait très bien », a déclaré Taylor Fritz au micro de l’ATP sur le court après la rencontre.