Dominic Thiem a fina­le­ment eu un vrai sursaut à Madrid dans des condi­tions spéciales où la terre battue madri­lène est moins exigeante que celle de Rome ou Lyon.

Hier, face à Cameron Norrie, l’Autrichien a rendu une copie indigne de son statut.

Cela confirme que le mal dont souffre Dominic ne se résoudra avec quelques victoires engran­gées çà et là.

D’ailleurs, il recon­nait volon­tiers que la situa­tion est urgente : « C’est un grand pas en arrière, j’es­pé­rais mettre la main sur les petits signes posi­tifs sur cette tournée, à Madrid, Rome, et ici à Lyon, mais c’es évident que cela n’a pas marché. Je dois m’as­seoir et prendre le temps d’ana­lyser ce moment et penser à Roland‐Garros ».

Voila des voeux pieux, déjà énoncés après sa déroute sur dur.

On a connu des temps où Thiem était plus d’ans l’ac­tion que la réflexion.

Ce n’est pas les jours qui arrivent qui vont lui permettre d’ac­quérir la confiance néces­saire pour rentrer sur le court à Roland‐Garros en pleine confiance.

Le tirage au sort aura donc une vraie impor­tance car si l’on peut croire à une montée en puis­sance au fil des matchs, Dominic, vu son niveau actuel, peut aussi sorti tôt face à un terrien solide et aguerri.