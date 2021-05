Bousculé pendant plus d’un set, Stefanos Tsitsipas a été patient et élevé le niveau de jeu pour renverser le jeune italien Lorenzo Musetti 4–6, 6–3, 6–0. Pour le Grec, cette victoire très compli­quée à obtenir met en évidence ses axes de progression.

« C’était un match très diffi­cile. Après avoir perdu le premier set, j’ai dû garder mon calme. J’avais besoin de retrouver mon meilleur niveau si je voulais me battre pour le match. Musetti a joué un match sensa­tionnel et m’a fait travailler dur sur chaque point. Ce n’était pas facile. C’est bien pour moi de pouvoir gagner des matchs comme ceux‐ci, car cela me fait voir que j’ai encore des choses à améliorer sur terre battue », a déclaré Stefanos Tsitsipas en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour la finale.

Il affron­tera Cameron Norrie, tombeur de Karen Khachanov, dimanche pour le titre.