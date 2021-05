Tête de série 2 du tournoi de Lyon, le Grec fait son entrée dans le tournoi ce jour. Il sera opposé à Tommy Paul facile vain­queur d’un Jo‐Wilfried Tsonga, déjà presque à la retraite.

Stefanos a beau­coup progressé ces dernières semaines, mais il est aussi passé tout près de certains exploits sans avoir pu fina­le­ment enfoncer le clou comme il l’a évoqué au site de l’ATP : « Je sens que je suis encore loin d’être aussi constant que je le souhai­te­rais. Je me suis beau­coup amélioré sur cette tournée, mais il y a un écart impor­tant par rapport au meilleur que je dois combler, je cherche à atteindre un niveau de perfec­tion. Pour l’at­teindre, j’ai besoin de gagner des matchs chaque semaine. J’ai déve­loppé des routines et des habi­tudes qui m’ont beau­coup aidé à être plus solide et régu­lier. Je me sens très bien physiquement »