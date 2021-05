Droits Photo : Alexandre Hergott / Open Parc

C’est clai­re­ment le joueur en forme de cette saison sur terre battue. Et si le choix de venir à Lyon semblait un peu risqué d’un point de vue mental et physique, le résultat final apporte une réponse claire et précise.

Stefanos a bien fait de venir à Lyon, cela lui permet de rajouter un titre à son palmarès mais aussi d’ar­river à Paris en pleine confiance.

C’est d’ailleurs ce qu’il a exprimé à l’issue de son succès tout en expli­quant que c’était aussi le moment de se reposer : « Je me suis senti en bonne forme depuis le début du tournoi. Je suis très fier du match que j’ai joué en finale. Je savais que j’al­lais avoir un match très diffi­cile contre Norrie, un joueur très perfor­mant sur terre battue. J’ai eu des instants dans le match où je suis passé par des mauvais moments mais j’ai pu contrôler mes nerfs. Je suis fier de ma perfor­mance. L’objectif après avoir joué à Lyon était de pouvoir arriver motivé dans le face à Roland Garros. Maintenant je vais me reposer et commencer à m’en­traîner pour arriver à Paris de la meilleure façon possible. J’adore et j’aime beau­coup ce tournoi et j’es­père qu’il m’ar­ri­vera de très bonnes choses dans cette édition. J’essaierai à chaque possible pour au moins égaler ce que j’ai réalisé l’an dernier sur terre battue parisienne »