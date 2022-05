Jo‐Wilfried Tsonga va affronter ce lundi dans son tournoi le joueur slovaque Alex Molcan (47ème) qui vient de s’at­ta­cher les services d’un certain Marian Vajda. Autant dire que la tâche va être compli­quée pour le Tricolore dont c’est la dernière sortie de sa carrière avant Roland‐Garros.

Interrogé par nos confrères du Progrès, Jo‐Wilfried Tsonga a bien conscience de la situa­tion et il veut encore profiter au maximum de ces instants d’au­tant qu’il se sent mieux depuis l’an­nonce offi­cielle de son retrait.

« J’ai travaillé dur, ces derniers mois, pour revenir à un niveau décent et je me sens plutôt bien. Encore mieux depuis que j’ai annoncé que j’allais arrêter de jouer. Cela m’a allégé menta­le­ment. Ces dernières années ont été compli­quées, avec beau­coup de diffi­cultés au niveau physique et, comme par enchan­te­ment, quand j’ai annoncé que j’allais arrêter, mon corps m’a laissé un peu tran­quille. Il y a des choses irré­ver­sibles, mais je suis dans la meilleure forme des dix derniers mois »