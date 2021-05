Battu pour la quatrième fois de rang sur le tournoi de Lyon (cinq défaites pour une seule victoire en 2021), Jo‐Wilfried Tsonga est encore très loin de son niveau. Tour proche d’une fin de carrière, le Manceau ne veut cepen­dant pas aban­donner tout de suite, préfé­rant attendre la suite de la saison et des surfaces plus abor­dables pour lui que la terre battue. Propos rapportés par L’Équipe.

« C’est toujours un peu triste de perdre. Mais il y a une logique à tout. Je ne suis pas encore au niveau, tout simple­ment. Ça prend un peu de temps pour revenir. Ce n’est pas simple. Certains jours, je me dis que je peux faire plus, et d’autres jours, je me dis que je ne peux pas faire plus. Il me manque beau­coup de choses. Mais j’ai l’op­por­tu­nité d’être sur le terrain. Je joue, j’ai la tête dans le guidon, sans trop me prendre la tête, en me disant que sur d’autres surfaces, j’aurai des chances d’être plus à l’aise. J’espère que ça va se débrider. Vous savez, je ne maîtrise plus grand‐chose. Dans la force de l’âge, je récu­pé­rais beau­coup plus vite même si ce sont des problé­ma­tiques diffé­rentes cette fois‐ci. Je ne sais même pas si je retrou­verai mon niveau, en tout cas celui que j’avais en 2019. Mais j’es­saie de ne pas me poser de ques­tions. Si ça ne fonc­tionne pas, tant pis, ce sera l’heure de passer à autre chose. »