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Un ancien fina­liste en Grand Chelem sur la grille de départ !

Par
Baptiste Mulatier
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C’est bientôt le retour du tennis de haut niveau à Lyon !

Quelques mois après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka, et plus récem­ment celle de Lorenzo Musetti (14e mondial), l’ATP 250 lyon­nais, désor­mais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a frappé un nouveau grand coup avec la présence de Matteo Berrettini, 43e mondial et fina­liste de Wimbledon 2021. 

A noter égale­ment que Valentin Vacherot et Ugo Humbert seront dans la partie. 

Le plateau est déjà très alléchant ! 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 23:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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