C’est bientôt le retour du tennis de haut niveau à Lyon !

Quelques mois après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka, et plus récem­ment celle de Lorenzo Musetti (14e mondial), l’ATP 250 lyon­nais, désor­mais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a frappé un nouveau grand coup avec la présence de Matteo Berrettini, 43e mondial et fina­liste de Wimbledon 2021.

A noter égale­ment que Valentin Vacherot et Ugo Humbert seront dans la partie.

Le plateau est déjà très alléchant !