C’est bientôt le retour du tennis de haut niveau à Lyon !
Quelques mois après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka, et plus récemment celle de Lorenzo Musetti (14e mondial), l’ATP 250 lyonnais, désormais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a frappé un nouveau grand coup avec la présence de Matteo Berrettini, 43e mondial et finaliste de Wimbledon 2021.
A noter également que Valentin Vacherot et Ugo Humbert seront dans la partie.
Le plateau est déjà très alléchant !
Publié le jeudi 27 août 2026 à 23:57