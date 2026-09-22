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Un top 10 de la partie, le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes frappe encore très fort !

Par
Baptiste Mulatier
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Pour le retour du tennis de très haut niveau à Lyon, les fans seront gâtés avec un plateau haut de gamme. 

Quelques semaines après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils, Stanislas Wawrinka, Lorenzo Musetti ou encore Matteo Berrettini, l’ATP 250 lyon­nais, désor­mais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a dévoilé une nouvelle surprise. Frances Tiafoe sera égale­ment sur la ligne de départ dans quatre semaines. 

Demi‐finaliste de l’US Open, aujourd’hui 8e mondial, l’Américain vise une place au Masters de Turin. 

A noter égale­ment que Valentin Vacherot et Ugo Humbert seront dans la partie. 

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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