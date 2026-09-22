Pour le retour du tennis de très haut niveau à Lyon, les fans seront gâtés avec un plateau haut de gamme.

Quelques semaines après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils, Stanislas Wawrinka, Lorenzo Musetti ou encore Matteo Berrettini, l’ATP 250 lyon­nais, désor­mais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a dévoilé une nouvelle surprise. Frances Tiafoe sera égale­ment sur la ligne de départ dans quatre semaines.

Demi‐finaliste de l’US Open, aujourd’hui 8e mondial, l’Américain vise une place au Masters de Turin.

A noter égale­ment que Valentin Vacherot et Ugo Humbert seront dans la partie.