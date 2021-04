Le Masters 1000 de Madrid, qui se dérou­lera du 27 avril au 9 mai, va pouvoir accueillir 40% du public, selon le direc­teur général du tournoi, Gerard Tsobanian.

« Il sera joué avec 40% du public, la capa­cité auto­risée sera de 4 800 personnes par session chaque jour dans la Caja Mágica. C’est une réduc­tion de notre capa­cité, bien sûr, mais il faut garantir un événe­ment sûr. […] Nous allons être le premier grand événe­ment sportif orga­nisé en Espagne avec le public et nous devons montrer qu’il peut être orga­nisé de manière sérieuse, contrôlée et disci­plinée. Tout cela sans enlever l’es­prit d’un grand événe­ment sportif et les émotions qui découlent. Les joueurs veulent aussi ressentir cette émotion, ils souffrent du manque de public, de ne pas ressentir la chaleur du public après un bon point, d’écouter les applau­dis­se­ments… À Madrid, grâce à cette capa­cité, nous aurons une super ambiance. »