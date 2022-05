En l’es­pace de deux jours, Carlos Alcaraz a battu Rafael Nadal et Novak Djokovic. Du jamais vu dans un tournoi sur terre battue. En confé­rence de presse après sa victoire contre le numéro 1 mondial, l’Espagnol a parlé de sa philo­so­phie de jeu coura­geuse. Il n’a même pas tremblé dans les derniers instants du match. A 19 ans.

« Là où on voit la diffé­rence entre un bon joueur et un grand joueur, c’est dans des moments comme le tie‐break du troi­sième set. C’est là que l’on voit les meilleurs joueurs. Je veux me diffé­ren­cier dans ce domaine, je veux être agressif et aller au bout du match. Si je perds, je quit­te­rais le court avec le senti­ment que j’ai essayé, que je dois conti­nuer à travailler et à m’en­traîner, mais que j’ai osé. C’est ce que j’ai pensé durant le tie‐break : je voulais aller cher­cher le match quoi qu’il arrive », a déclaré Alcaraz qui va défier le tenant du titre, Alexander Zverev, ce dimanche en finale (18h30).