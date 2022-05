Le duel Nadal‐Alcaraz programme à 16H (!!), et donc visible unique­ment sur Eurosport 360, promet d’être un grand moment de cette saison sur terre. Les choses ont bien changé depuis leur première confron­ta­tion la saison passée où Alcaraz n’avait pas existé.

Membre du top 10, auteur d’un superbe début de saison, Carlitos est même le favori selon Rafael Nadal. Une situa­tion que ne valide pas l’intéressé.

« Même s’il dit que je suis le favori, qu’il n’est pas en forme parce qu’il sort d’une bles­sure, il faut toujours prendre Rafa comme favori. Il a gagné ici cinq fois. Au final quoi que l’on dise, je suis le nouveau, je suis celui qui n’a pas à avoir la pres­sion pour jouer contre l’un des plus grands cham­pions de l’his­toire. J’ai toujours dit qu’il était diffi­cile de jouer contre Rafa. Je vais penser à moi. Dans les moments diffi­ciles, cela pèsera toujours contre qui vous jouez, mais j’es­saierai de ne pas y penser. Je vais essayer de penser que j’ai un joueur normal devant moi et me débar­rasser des émotion liées au fait de jouer contre Rafa, contre le meilleur de l’his­toire sur terre battue. Je vais tenter jouer à mon meilleur niveau, et surtout d’être relâché. Je vais essayer de montrer à Rafa que je ne suis pas nerveux et que je suis capable de jouer un bon match »