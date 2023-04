L’image a fait le tour de la toile.

Lors de son match face à Emil Ruusuvuori, ce vendredi pout son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz a a lancé sa raquette après la perte du premier set. Logiquement, lors de sa confé­rence de presse, le joueur espa­gnol a donc précisé les choses tout en regret­tant ce geste.

« C’était un arrêt mental à un moment qui m’a fait jeter la raquette. Je ne supporte pas ce genre de choses, mais aujourd’hui c’est sorti, et je le regrette. J’en ai parlé avec Juan Carlos et je sais que ce genre de choses ne peut pas arriver. Ce qui est bien, c’est que j’ai rectifié le tir et que je suis resté positif, c’est ce qui m’a fait progresser. »