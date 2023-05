La décla­ra­tion de Daniela Hantuchova en direct sur Prime Video fait déjà beau­coup jaser. Avant la finale du Masters 1000 de Madrid entre Jan‐Lennard Struff et Carlos Alcaraz, remportée en trois sets par ce dernier, l’ex‐numéro 5 mondiale a accusé les orga­ni­sa­teurs d’avoir inten­tion­nel­le­ment avan­tagé le jeune espa­gnol en arro­sant le court plus que d’habitude.

« Il y a une chose que je voudrais souli­gner, c’est que les respon­sables du terrain ont arrosé le court deux fois depuis que nous discu­tons. J’ai l’im­pres­sion qu’ils essaient de rendre le court le plus lent possible pour que Carlos puisse retourner plus faci­le­ment le service de Struff », a lâché la consul­tante slovaque.

Décidément, le direc­teur Feliciano Lopez a vécu une fin de tournoi agitée. Après la polé­mique sur le gâteau, le discours à charge d’Iga Swiatek concer­nant la program­ma­tion et les critiques d’Ons Jabeur sur l’ab­sence de discours après la finale du double féminin, voici un nouveau feu à éteindre.