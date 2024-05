Battu par Andrey Rublev, ce mercredi en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, l’Espagnol a d’abord avoué souf­frir d’un virus. Par la suite, il a aussi expliqué qu’il avait encore des progrès impor­tants à faire en terme de concentration.

« Cela a été une journée diffi­cile pour moi. Le match long et intense contre Struff (en huitièmes de finale) m’a coûté cher car cela faisait long­temps que je n’avais pas joué à ce niveau. Aujourd’hui (mercredi), je me suis réveillé avec des douleurs dans tout le corps notam­ment à l’avant‐bras, de plus j’ai aussi attrapé un rhume, mais la vérité est que j’ai été beau­coup plus faible menta­le­ment que d’ha­bi­tude, je me suis plaint de ne pas profiter des oppor­tu­nités, j’ai un peu pleurniché. »