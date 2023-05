Alors qu’il vient à peine de fêter ses 20 ans, Carlos Alcaraz a déjà remporté 10 titres sur le circuit prin­cipal, en 13 finales. Il est même désor­mais le premier joueur de tennis à avoir remporté ses cinq premières finales dans les grands tour­nois (Masters 1000 et Grand Chelem).

En confé­rence de presse après sa victoire sur Jan‐Lennard Struff en finale à Madrid où il a conservé son bien, l’Espagnol a expliqué ce qui le diffé­rencie des autres joueurs.

« La capa­cité que j’ai à mieux jouer dans les moments impor­tants. Je pense que je suis un joueur qui grandit dans ces moments‐là, c’est là que je donne le meilleur de moi‐même et que je fais les choses diffé­rem­ment des autres joueurs. C’est ce qui me carac­té­rise et c’est pour­quoi je suis un joueur de finale. Je n’ai perdu que très peu de finales. Dans les moments impor­tants, je joue à mon meilleur niveau. »

Carlos Alcaraz 🇪🇸 se ha conver­tido en el primer tenista con 100% de efec­ti­vidad tras sus cinco primeras finales dispu­tadas en “Big Tournaments” (1990–2023/Men’s Singles):



🏆 Miami, 2022

🏆 Madrid, 2022

🏆 US Open, 2022

🏆 Indian Wells, 2023

🏆 Madrid, 2023 — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) May 7, 2023

Tout simple­ment trop fort, Carlitos.