Immense favori de cette finale de l’édi­tion 2023 du Masters 1000 de Madrid face au lucky loser, Jan Lennard Struff, Carlos Alcaraz, tenant du titre, a conservé son bien ce dimanche malgré une très belle résis­tance de son adversaire.

Comme il l’a parfai­te­ment démontré lors de sa victoire face à Karen Khachanov en quarts de finale, Alcaraz possède cette incroyable faculté de remporter des matchs même lors­qu’il ne déve­loppe pas son meilleur tennis.

C’est peu ou prou ce qu’il s’est passé ce dimanche face au joueur alle­mand qui était venu avec un plan de jeu bien précis : prendre le maximum de temps au 2e joueur mondial. Une tactique qui comporte évidem­ment des risques mais qui a eu le mérite de faire douter pendant plus d’une heure un Carlos globa­le­ment brouillon, notam­ment dans le deuxième set remporté admi­ra­ble­ment par Struff où ce dernier a multi­plié les montées au filet (50 sur l’en­semble de la rencontre).

Sauf qu’il en faut encore plus pour battre un talent et un phéno­mène comme l’Espagnol qui a réalisé un ultime set quasi­ment parfait avec seule­ment six points perdus derrière sa mise en jeu. Bluffant.

Même bous­culé par un Struff offensif et percu­tant, Carlos Alcaraz s’im­pose en trois manches : 6–4, 3–6, 6–3, après 2h30 de jeu, et remporte déjà son 4e Masters 1000 en autant de finale disputés ainsi qu’un 10e trophée en carrière.

S’il décide de s’ali­gner sur le Masters 1000 de Rome qui aura lieu du 10 au 21 mai, le joueur de 20 ans rede­viendra auto­ma­ti­que­ment numéro 1 mondial devant Novak Djokovic. Tout cela à trois semaines de Roland‐Garros.