On ne cesse de le répéter, mais Carlos Alcaraz est vrai­ment un joueur différent.

Alors qu’il bafouillait son tennis et qu’il était mené 5 jeux à 2 dans le deuxième set par un Karen Khachanov appliqué et déter­miné, le prodige espa­gnol a encore trouvé les ressources pour faire douter son adver­saire et revenir au score avant de défi­ni­ti­ve­ment l’achever en inscri­vant cinq jeux de rang. Tout simple­ment écœurant.

¡A dos pasos de proteger el 🏆!



🇪🇸 @carlosalcaraz levantó un 2–5 en la segunda manga para superar a Khachanov en la Caja Mágica.



🎥 @TennisTV | #MMOPEN pic.twitter.com/qxRK1Fw86N — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 3, 2023

Avant cela, le 2e joueur mondial avait remporté la première manche sans trop de diffi­culté mais sans briller grâce notam­ment à une première balle très effi­cace (18 points remportés sur 20).

Le tenant du titre s’im­pose donc en deux manches : 6–4, 7–5, après 1h50 de jeu et affron­tera le vain­queur du duel entre Borna Coric et Daniel Altmaier. Autant dire qu’une nouvelle finale sur ce Masters 1000 de Madrid lui tend litté­ra­le­ment les bras.