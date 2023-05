Grand favori du tournoi avant même que celui‐ci ne commence, Carlos Alcaraz n’a pas déçu sur ce Masters 1000 de Madrid.

Le tenant du titre s’est qualifié ce vendredi pour une deuxième finale de suite après une nouvelle démons­tra­tion de force face à un Borna Coric pour­tant auteur d’une partie plutôt convain­cante : 6–4, 6–3, après 1h40 de jeu. Le tout le jour de son 20e anniversaire.

Et même s’il n’a pas toujours été parfait dans le jeu, le numéro 2 mondial s’est tout simple­ment montré intrai­table dans les moments impor­tants, comme il en a désor­mais pris l’ha­bi­tude (une balle de break sauvée sur deux et quatre conver­ties sur six).

Opposé au vain­queur de la deuxième demi‐finale surprise entre Aslan Kratasev (121e mondial au début du tournoi) et le lucky loser Jan Lennard Struff, le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire partira avec le statut d’im­mense favori. Une chose à laquelle il va devoir s’ha­bi­tuer étant donné son niveau de jeu.