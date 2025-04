Tous les médias bien informés en Espagne ont déjà annoncé le forfait de Carlos Alcaraz.

Blessé, fatigué, l’Espagnol devrait annoncer cela de façon offi­cielle lors de sa confé­rence de presse à 12H30 mais bien sûr Féliciano Lopez, le direc­teur du tournoi a déjà été informé.

COPE repor­ting that Carlos Alcaraz will NOT play the @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/IuJo78czOh