Quelques heures après avoir défendu avec brio son titre sur l’ATP 500 de Barcelone en s’im­po­sant sans perdre le moindre set, Carlos Alcaraz, de passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, a évoqué la possi­bi­lité de faire la même chose sur le Masters 1000 de Madrid où il est égale­ment tenant du titre. Surtout avec les absences de Novak Djokovic et Rafael Nadal…

« Il y a beau­coup de jeunes joueurs qui jouent à haut niveau et nous pouvons tous nous battre pour gagner ces grands titres. Même avec Nadal ou Djokovic, il y aurait des options pour qu’un membre de la nouvelle géné­ra­tion remporte le tournoi. Il est clair qu’en l’ab­sence de Rafa et de Novak, les choses pour­raient être plus faciles pour nous, mais il y a beau­coup de joueurs de haut niveau. »