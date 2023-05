En l’ab­sence de la légende Rafael Nadal, Carlos Alcaraz assume son rôle de « super­star » à domi­cile, au Masters 1000 de Madrid. Après sa victoire sur Grigor Dimitrov en 16es de finale, le tenant du titre a évoqué l’ex­ci­ta­tion autour de lui, parfois diffi­cile à gérer.

« Il est diffi­cile de se faire à l’idée qu’il y ait tant de monde pour venir me voir, non seule­ment aux matchs, mais aussi à l’en­traî­ne­ment. Il y a trois ans, j’al­lais moi‐même voir les plus grands joueurs depuis tribunes. J’ai encore un peu de mal à norma­liser cela, mais en même temps, c’est agréable de savoir qu’il y a tant de gens qui m’en­cou­ragent et me soutiennent tous les jours. C’est merveilleux », a déclaré le numéro 2 mondial, qui retrou­vera Alexander Zverev en huitièmes de finale.