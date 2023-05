À quelques heures d’af­fronter Jan Lennard Struff en finale du Masters 1000 de Madrid (pas avant 18h30 ce dimanche), Carlos Alcaraz, au cours d’une passion­nante inter­view accordée à AS, a tenu à forte­ment nuancer une idée reçue le concernant.

« Il y a beau­coup de gens qui disent que je suis né pour être un joueur de tennis, mais si vous ne travaillez pas tous les jours, si vous n’avez pas envie, si vous ne voulez pas être joueur de tennis, quel que soit le don que l’on a, on n’ar­rive à rien. Combien de joueurs promet­teurs qui n’ont pas travaillé sont tombés dans l’oubli ? Il faut combiner le talent et le travail. Si vous ne faites pas de votre mieux et ne voulez pas être le meilleur, vous ne serez jamais personne. »