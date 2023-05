Lors de sa demi‐finale à Madrid contre Borna Coric vendredi, Carlos Alcaraz s’est en quelque sorte mis dans la peau de son légen­daire compa­triote, Rafael Nadal, surnommé le « taureau de Manacor ».

« Coric est un excellent joueur. Je devais rester concentré, je savais que ça allait être une guerre, qu’il faudrait jouer dix balles par point. Il y a un moment où je me suis répété ce que je m’étais dit à l’US Open, que j’étais de la trempe d’un taureau, et que je pouvais le faire. Ça m’a aidé. Je suis très content de mon niveau de jeu tout au long du match, sans hauts ni bas, et de ma concen­tra­tion mental », a raconté l’Espagnol de 20 ans, qui défendra son titre en finale dimanche contre le lucky‐loser Jan‐Lennard Struff.

Voici désor­mais le taureau de Murcie.