Carlos Alcaraz est vrai­ment impressionnant.

Très facile tombeur d’Alexander Zverev, ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, le tenant du titre, lors de son inter­view sur le court, a reconnu qu’il avait été lui‐même impres­sionné par son niveau de jeu (13 points gagnants pour seule­ment 4 fautes directes).

« Pour moi, c’est incroyable de jouer à un niveau comme aujourd’hui (mardi). J’ai bien joué, je me sens très bien en ce moment et ce match me donne beau­coup de confiance. J’ai bien joué, je me sens très bien main­te­nant et ce match me donne beau­coup de confiance. Les meilleurs joueurs du monde gèrent très bien leur nervo­sité et je veux leur ressem­bler. J’essaie de ne pas montrer à l’ad­ver­saire que je suis nerveuse. Je veux juste prendre du plaisir à jouer ici, dans la Caja Magica, devant mon public. C’est formi­dable pour moi de jouer ici, alors je profite de chaque instant. »