Le quoti­dien AS a compilé des décla­ra­tions de Carlos Alcaraz sur des théma­tiques très précises. Au sujet de son coach et de son team, Carlos est assez clair et précis, un peu comme sur le court.

« Je suis une personne très proche, j’ai toujours voulu m’en­tourer de profes­sion­nels mais, surtout, j’ai aussi une bonne rela­tion sur le plan personnel. Non seule­ment avec Juan Carlos, mais aussi avec Alberto (Molina, son agent, ndlr), que je fréquente depuis l’âge de 12 ans. Je consi­dère toute mon équipe comme ma famille, ils sont très proches de moi, ils font en sorte que vous vous sentiez chez vous, même si vous êtes dans un autre pays. J’ai la meilleure équipe du monde, c’est une grande famille. »