Avant d’af­fronter Grigor Dimitrov qu’il n’a affronté qu’une fois, l’Espagnol a averti ses fans que quoi qu’il arrive, il cher­che­rait des solu­tions et même s’il avait des diffi­cultés à mettre en place son jeu.

« Souvent, nous ne parve­nons pas à nous amuser ou à jouer à notre meilleur niveau, et nous devons l’ac­cepter avec humi­lité. Parfois, il faut jouer diffé­rem­ment, même si ce n’est pas mon style. Je m’adapte beau­coup aux circons­tances, si je dois mettre ma salo­pette, je le fais parfai­te­ment et je me sens à l’aise avec ça »