Qualifié pour le dernier carré du Masters 1000 de Madrid après une victoire encore impres­sion­nante d’un point de vue mental face à Karen Khachanov (6−4, 7–5), Carlos Alcaraz a reconnu lors de son inter­view sur le court qu’il était parfois diffi­cile pour lui de choisir le bon coup au bon moment.

« C’était assez diffi­cile. Le premier set était serré. J’étais en diffi­culté dans le deuxième set, avec un break de retard, et il a eu deux balles pour faire le deuxième break. J’ai donc eu beau­coup de mal à revenir et il a eu des occa­sions de gagner le manche. Heureusement, je savais que j’al­lais avoir mes chances. J’ai juste essayé de saisir mes oppor­tu­nités et je suis vrai­ment heureux de m’en sortir (…) Je parle beau­coup avec moi‐même pendant les matchs, je me demande si je dois utiliser l’amortie, un coup bombé ou autre chose, c’est parfois diffi­cile de choisir une option. Du coup, beau­coup de choses me viennent à l’es­prit et il faut savoir faire avec. »