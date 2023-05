En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters 1000 de Madrid, où il affron­tera Borna Coric, Carlos Alcaraz a évoqué son rêve dans le tennis, que l’on pour­rait plutôt quali­fier d’am­bi­tion. Pour le moment, le jeune espa­gnol suit la bonne trajectoire.

« Mon rêve est de devenir l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire. Je sais que c’est un grand rêve, proba­ble­ment un trop grand rêve (sourire). Mais dans ce monde, il faut rêver en grand et penser en grand aussi. Je veux faire partie des meilleurs joueurs de l’his­toire du tennis et je vais travailler pour cela », a révélé le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, aujourd’hui numéro 2.