Carlos Alcaraz joue pour la deuxième fois à Madrid. Et cette fois, avec un tout nouveau statut. Il fait désor­mais partie des meilleurs joueurs au monde et donc des favoris. L’Espagne voulait forcé­ment observer « son » phéno­mène de près. Même si le 9e mondial a joué tard mardi soir contre Nikoloz Basilashvili (6–3, 7–5), le public a répondu présent.

« Je me suis senti très soutenu par tout le public, j’ai ressenti toute l’af­fec­tion des gens de la Caja Magica, je me sens chan­ceux de pouvoir vivre ce genre de moment et que les gens m’aiment autant. Je suis sans voix, après avoir attendu toute la journée, les gens sont restés pour regarder mon match, m’en­cou­ra­geant jusqu’à la fin, je suis telle­ment recon­nais­sant, je ne pouvais pas croire tout cela. Il y avait tant de gens à cette heure de la journée un mardi », s’est réjoui Alcaraz, qui affron­tera Cameron Norrie ou John Isner le jour de ses 19 ans, jeudi.